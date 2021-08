Les recrues les plus attendues en Ligue 1

Les spectateurs de la Ligue 1 vont s'en donner à cœur joie dès ce vendredi pour l'ouverture de la nouvelle saison 2021/2022. À l'orée du nouvel exercice, de nouvelles têtes et pas des moindres, fouleront les pelouses françaises et goûteront au charme du championnat de l'hexagone. Cette année encore, ils seront plusieurs à attirer l'attention, pas tous pour la même raison. C'est du côté du Paris Saint-Germain que l'on retrouve le plus de recrues avec des noms cliquants sur le papier. En recrutant libre, Gianluigi Donnarumma, le portier champion d'Europe et élu meilleur gardien de la compétition, le club parisien a frappé fort.

Déjà bien servi avec Keylor Navas, le PSG s'est offert les services de l'Italien à l'expérience déjà bien fournie pour son jeune âge (22 ans). Encore plus que son talent, c'est bien sûr son entente avec le portier sud-américain qui sera observée. Toujours au sein des rangs parisiens, incontestablement, Sergio Ramos va attirer l'attention. L'ex-boss du Real Madrid n'est pour le moment pas remis d'une blessure au mollet et n'a toujours pas foulé officiellement la pelouse en match amical. L'Espagnol est censé apporter sa grinta et son expérience comme ses autres coéquipiers, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Ce dernier a d'ailleurs porté pour la première fois le maillot du club de la capitale à l'occasion du Trophée des Champions, dimanche (0-1).

Marseille, la nouvelle hype



Malgré un contexte économique difficile, Marseille a animé ce mercato d'été avec des paris, des prêts et des joueurs libres. Au regard de ses nouvelles arrivées, Gerson fera figure de tête d'affiche dans la cité phocéenne. L'ancien milieu central de Flamengo, arrivé pour 25 millions d'euros à l'OM reste sur une expérience mitigée en Italie à l'AS Rome et à la Fiorentina et sera donc particulièrement attendu dès l'ouverture du championnat. Le président olympien, Pablo Longoria, l'a qualifié de « plus grand talent brésilien de sa génération ». Avec lui, Konrad de la Fuente et Luan Peres constitueront le trio à scruter du côté de Marseille. Un peu plus à l'est, Nice a également fait quelques trouvailles sous l'égide du nouvel entraîneur, Christophe Galtier.

Avec Justin Kluivert et Calvin Stengs, deux très gros potentiels en devenir, l'OGCN s'est doté de fers de lance particulièrement intéressants à suivre cette saison. Tout proche d'ici, Alexander Nübel, la doublure de Manuel Neuer, a rejoint l'AS Monaco de Niko Kovac. Prêté pour deux saisons par les Bavarois, le portier allemand vient engranger de l'expérience après une saison dans l'ombre du titulaire. Enfin, en Bretagne, deux noms seront particulièrement à suivre : Loïc Badé et Kamaldeen Sulemana. Les deux hommes ont rejoint le Stade Rennais pour respectivement 17 et 15 millions d'euros et sont considérés comme de véritables talents dans les années à venir.

Des anciens gros noms



Parmi le gratin 2021 de la Ligue 1, deux noms « d'anciens » du championnat français font leur retour dans l'Hexagone : Mamadou Sakho et Kévin Gameiro. Le défenseur central a fait les beaux jours du PSG avant de rejoindre les rangs de Liverpool puis de Crystal Palace. Après plus de sept ans passés en Angleterre, le Parisien a fait son retour en tant que joueur libre du côté de Montpellier. En la personne de Mamadou Sakho, les dirigeants de la Paillade ont trouvé le successeur de Vitorino Hilton. Kévin Gameiro a presque suivi le même parcours mais lui a pris la direction de l'Espagne après son vécu au sein de la capitale. L'avant-centre a porté les couleurs du FC Séville puis de l'Atlético Madrid et enfin de Valence CF. Après huit ans passés de l'autre côté des Pyrénées, l'ex Lorientais a décidé de rentrer au bercail, là où il a été formé, pour relever le défi strasbourgeois de Julien Stéphan.



Kluivert : "J'ai hâte de montrer mes qualités"