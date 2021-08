Les points chauds de la saison en L1

À chaque sortie du calendrier de Ligue 1 les mêmes questions ou les mêmes précipitations du regard sur la programmation de la Ligue de Football Professionnel. Cette année encore, avec l'élan du sacre lillois l'an passé qui plus est, tous les observateurs ont scruté les oppositions tout au long de la nouvelle saison qui s'achèvera le 21 mai 2022. Parmi les affiches observées en premier, les classiques et notamment « Le Classique » : OM - PSG / PSG - OM. Entre Paris et Marseille, les deux plus grandes villes de France, la guerre fait toujours rage surtout après la victoire des Marseillais en septembre 2020, sur la pelouse du Parc des Princes (0-1), mettant fin à une série de près de dix ans sans victoire. Cette saison, le Paris Saint-Germain se déplacera d'abord sur la pelouse du Vélodrome lors de la 11eme journée organisée le week-end du 23-24 octobre avant de recevoir la formation olympienne, le 17 avril prochain pour le compte de la 32eme journée. Pour les Argentins Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli, respectivement à la tête du PSG et de l'OM, ces deux affiches devraient être particulièrement animées. En dehors de Marseille et surtout après le Trophée des Champions perdu par les hommes de la capitale, la double confrontation avec Lille sera scrutée. L'an passé en championnat, la formation nordiste a coiffé sur le poteau le club parisien qui aura à cœur de prendre sa revanche. Ces matchs sont prévus les 31 octobre (J12) et 6 février (J23) prochains.

Du derby dans l'air

Au terme d'une saison dernière frustrante, l'Olympique Lyonnais s'est attelé à la recherche d'un coach capable de lui faire passer un cap. En ce sens, le club rhodanien a trouvé Peter Bosz pour succéder à Rudi Garcia. Et comme tout entraîneur de l'OL qui se respecte, les victoires contre l'OM lors de « l'Olympico » et contre Saint-Étienne dans le derby, seront primordiales. Contre le club marseillais, les deux dates choisies sont le 21 novembre (J14) au Groupama Stadium et le 1er mai (J35) au Vélodrome. Concernant le derby avec l'ASSE dont le dernier remonte au 24 janvier 2021 (victoire 5-0 de l'OL), les Gones ont rendez-vous le 3 octobre (J9) à Geoffroy-Guichard avant un match retour très important le 23 janvier 2022 (J22) à domicile. Concernant les Verts, en plus de Lyon, Clermont pourrait constituer une nouvelle rivalité. Avec l'arrivée de Christophe Galtier à l'OGC Nice, le derby de la Côte d'Azur prend une tout autre forme contre l'AS Monaco de Niko Kovac. Avec deux techniciens à forte personnalité, la rivalité entre les deux formations n'est que renforcée. Rendez-vous donc les 19 septembre (J6) et 20 avril (J33) prochains pour connaître l'issue de cette opposition. Si le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais manque cruellement de spectacle depuis plusieurs années, avec le retour du public, on espère un net regain de forme le 22 août (J3) et 8 mai (J36) où Nantes ira chercher une première victoire depuis septembre 2019. Dernier choc intéressant à observer, le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC de Jocelyn Gourvennec. Avec leur nouvel entraîneur, les Lillois ont coché les dates 19 août (J6) et du 17 avril (J32) pour poursuivre leur domination dans cette opposition, eux qui restent sur deux larges victoires l'an passé (4-0 puis 3-0).