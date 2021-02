Les plus gros ratés de l'OM à Bordeaux

Depuis 1978



Malgré ce fol enchaînement de 35 matchs (37 avec la Coupe) et 43 ans sans victoire de Marseille à Bordeaux, l'OM n'a perdu qu'une fois par plus de trois buts d'écart sur cette période : en 1997, pour un 4-0 avec des buts de Stéphane Ziani, Bernard Lambourde, Johan Micoud et Ibrahim Ba. Il n'y a eu que quatre autres défaites par trois buts d'écart, dont la dernière il y a déjà vingt ans, un 3-0 en 2001 (24eme journée) avec un but de Christophe Dugarry et un doublé de Laurent Batlles.





Deux saisons plus tôt, quand les deux équipes ont été à la lutte jusqu'à la dernière seconde pour le titre (chipé par les Girondins au Parc grâce à un ultime but de Pascal Feindouno), Bordeaux s'était imposé 4-1 à domicile (22eme journée). Cette fois, Dugarry avait marqué pour Marseille, contre un doublé de Sylvain Wiltord et deux autres buts de Micoud et Lilian Laslandes. Les joueurs d'Elie Baup menaient 4-0 dès la 32eme minute ! A noter enfin un 3-0 en 1989, avec un doublé de Jean-Marc Ferreri ; et un 4-1 en 1984, marqué notamment par un but de Bernard Lacombe.

Avant 1978



La pire humiliation de Marseille à Bordeaux relève d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître : 8-0 en 1965, au troisième tour de l'ultime édition de la Coupe Drago, cette compétition qui (de 1953 à 1965) faisait office de consolante pour les clubs professionnels sortis trop tôt de la Coupe de France. L'OM évoluait alors en deuxième division, alors que les Bordelais allaient terminer dauphins de Nantes en D1.



En championnat, les deux plus gros cartons des Girondins ont également eu lieu avant le début de l'incroyable série du moment : un 6-1 en 1951 (seizième journée), avec un triplé du Néerlandais Bertus de Harder, et un 5-0 en 1976 (19eme journée) où Jean Gallice signait un doublé, Alain Giresse et Daniel Jeandupeux marquant aussi. "Avant l'arrivée de Bernard Tapie à l'OM, ce n'était pas un problème de jouer contre Marseille", regrette presque Alain Giresse (pour So Foot).