Les objectifs d'André Villas-Boas pour l'OM

La Ligue des Champions, un objectif nécessaire

Dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM est parvenu à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Dès son arrivée l'été dernier, André Villas-Boas avait indiqué vouloir se placer sur le podium dans le championnat de France. Un objectif atteint avec succès pour celui qui aurait pu quitter le club il y a quelques semaines, quand il a vu Andoni Zubizarreta partir, alors que ce dernier était une motivation pour laquelle l'ancien entraîneur de Tottenham ou de Chelsea avait posé ses valises au Vélodrome. Ce jeudi, alors que son équipe est en stage de préparation au Portugal, Villas-Boas a accordé un entretien au site officiel du club phocéen.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son ambition ne s'est pas envolée durant la coupure imposée par la pandémie de coronavirus. Très apprécié par les supporters, il a l'intention de continuer son bon travail et connaît la raison de l'amour des fidèles du Vélodrome à son égard. "Je pense que ça vient des résultats. C'est toujours comme ça. J'espère être toujours capable de répondre avec des résultats. Ça ne changera pas mon amour et mon respect pour le club, la ville, les joueurs, qui sont la raison pour laquelle je suis ici, pas seulement pour la saison dernière mais principalement pour cette saison. Je sais qu'à la fin tout peut changer vite dans le monde du football. (…) Je suis sûr de la qualité des joueurs pour continuer à fixer des objectifs élevés. Je suis sûr qu'on est capable de concourir pour se qualifier pour la Ligue des Champions une nouvelle fois. Ça va être notre objectif, ça doit être notre objectif", a indiqué Villas-Boas.

