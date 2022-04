Les mots forts de Guardiola sur Messi

Pep Guardiola, arrivé en juillet 2008 à la tête du FC Barcelone, s'est depuis lors positionné parmi les tout meilleurs entraîneurs de la planète. Des succès en tant que manager qu'il considère devoir en grande partie à l'un de ses anciens joueurs, Lionel Messi. Et pour cause, l'actuel coach de Manchester City, encore en lice pour la Ligue des champions, n'est toujours pas parvenu à soulever de nouveau la Coupe aux grandes oreilles depuis son départ du board catalan en 2012 pour rejoindre le Bayern Munich l'année suivante.

De son côté, le meilleur buteur et joueur le plus capé du Barça a effectué sa première saison hors du club catalan, en rejoignant le Paris Saint-Germain cet été. Toutefois, bien que le premier soit parvenu à s'imposer, à l'image de l'envergure qu'affichent aujourd'hui les Citizens, il en est autrement pour l'Argentin fortement vilipendé pour ses performances jugées en deçà de celles escomptées. En plus d'être également tenu pour responsable de l'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions.

"Je lui dois une bouteille de vin"

Des difficultés dont le technicien espagnol semble avoir connaissance, réaffirmant alors sa loyauté envers le septuple Ballon d'Or.« Ce que je lui dois ? Tout. Tout, tout, tout. Il m’a rendu plus compétitif. Nous avions un groupe de joueurs impressionnant, il y avait beaucoup de stars qui ont créé une alchimie unique entre elles. Sans lui, nous aurions gagné aussi. Mais autant ? Impossible. Je lui dois une bouteille de vin pour le remercier de tous les contrats qu’il m’a fait signer", a ainsi confié Guardiola au cours de son entretien pour Telemundo Sport. "Pour la prochaine Coupe du Monde, j’espère que Leo sera en forme physiquement, qu’il s’entraînera bien et qu’il arrivera fort. Ce n’est pas facile d’être Lionel Messi dans le monde du football », a conclu l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone.