Les Lensois interdits de déplacement à Lille

Zéro risque. Il semblerait que les préfectures françaises jouent la prudence dans la gestion des supporters. Il faut dire que cette saison de Ligue 1 n’a pas été épargnée par les débordements et les comportements irresponsables de certains dans et autour des enceintes.

Chaque rencontre de Championnat jugée sensible provoque la plupart du temps la même décision, celle de ne pas autoriser le déplacement des fans de l’équipe adverse. Le derby du Nord, qui marquera la 32e journée du Championnat de France, n’y a pas échappé.



Il sera interdit de « circuler, de midi à minuit, le 16 avril sur la voie publique autour du Stade Pierre Mauroy, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme tel », ordonne la Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord.

L’administration s’appuie, dit-elle, sur les informations collectées par les forces de l’ordre relevant « l'antagonisme existant entre supporters ultras de ces deux équipes et le risque de provocation par ceux-ci ».