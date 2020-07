Les leçons de la victoire parisienne au Havre

Un onze parisien avec Kehrer, sans Thiago Silva



Les Quatre Fantastiques sont prêts pour une nouvelle aventure



Arnaud Kalimuendo, un premier but chez les pros

Quatre mois et un jour après la victoire acquise au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund, le PSG a rejoué. En amical au Havre, le club de la capitale a lancé sa préparation pour le Final 8 de la Ligue des Champions.L'objectif de ce déplacement en Normandie était donc de retrouver du rythme et des automatismes pour pouvoir monter en puissance. Une mission accomplie. Le onze aligné, qui ne sera retouché qu'au milieu de terrain pour les grandes échéances, s'est largement imposé (0-9). Preuve du sérieux et de l'application des Champions de France, ils ont signé leur plus gros succès en amical au XXIe siècle, à égalité avec un match de 2002 contre une sélection de jeunes de Jerez (10-1) et un de 2012 contre Stegerbach (9-0).Principale leçon de ce onze parisien, Thilo Kehrer devrait hériter du rôle de Thomas Meunier. C'était attendu, c'est désormais confirmé.Après un bon dédoublement, il a permis à l'Argentin de marquer sur son premier ballon. Si Neymar avait bien exploité son centre à cinq minutes de la pause, il a tiré sur la barre transversale, l'international allemand en aurait eu une deuxième à son actif. L'autre enseignement de la composition d'équipe concerne aussi la défense : Thiago Silva, habituel capitaine et prolongé malgré sa fin de contrat n'était pas titulaire. Dans le 4-4-2 aligné, la charnière était composée de Presnel Kimpembe et Marquinhos. Elle a n'a pas beaucoup été mise à contribution mais elle pourrait s'inscrire dans la durée.Dans ce système de jeu, le quatuor offensif Neymar-Mbappé-Icardi-Di Maria était très attendu. Et il n'a pas déçu. Les quatre joueurs ont donné satisfaction, chacun dans leur rôle. Neymar est apparu affûté et a utilisé ses dribbles déroutants en plus de son efficacité devant le but. Mauro Icardi a marqué sur ses rares ballons, prouvant qu'il n'a pas perdu son sens de la finition. Kylian Mbappé a été très actif et n'a pas hésité à passer de l'axe, où il était aligné, au couloir gauche pour des permutations intéressantes avec Neymar. Enfin Angel Di Maria, avec son touché de balle et sa vision du jeu, a permis aux transitions parisiennes de faire mouche.Parmi les remplaçants, Pablo Sarabia s'est particulièrement illustré avec deux buts et une passe décisive. Bien inspiré, l'Espagnol a proposé beaucoup de solutions à ses coéquipiers et il en a parfois profité pour créer le décalage.

Certains jeunes ont eu du temps de jeu. Timothée Pembélée a été intéressant au poste d'arrière gauche. Il s'est bien entendu avec Pablo Sarabia. Mais le plus en vue a été Arnaud Kalimuendo. Rentré à la mi-temps à la place de Kylian Mbappé, l'attaquant de 19 ans a fait aussi bien que le champion du Monde avec un but. Son premier chez les professionnels. La performance globale a en tout cas été au goût de Thomas Tuchel. « On a fait un bon match, avec du sérieux et un bon état d'esprit. Nos attaques ont été fluides, la défense a été sérieuse. C'était un bon test » a avoué le coach à l'AFP à l'issue du match. A partir de ce contenu, il faudra monter en puissance dès vendredi contre les Belges de Waasland-Beveren.

Le résumé du match