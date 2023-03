Les grandes ambitions de Franck Haise après la victoire de Lens contre Angers

Deuxième de Ligue 1 (avec un match d'avance sur Marseille), le RC Lens est plus que jamais pleinement dans la course à l'Europe. La dernière fois qu'ils ont joué un match d'Europe, c'était il y a quinze ans, en Coupe de l'UEFA (saison 2007-2008), où ils étaient sortis dès le premier tour.

Une relégation plus tard et de retour en Ligue 1 depuis trois saisons, les Sang et Or peuvent retrouver la magie de la Coupe d'Europe la saison prochaine. Une ambition que ne cache plus Franck Haise, après la nouvelle victoire des siens contre Angers ce samedi. "Ce que j'ai en tête ? Ramener le club en Coupe d'Europe. On ne s'en cache pas. Nous avons toujours été ambitieux", a déclaré le coach lensois après la rencontre.

Invaincus depuis cinq matchs en Ligue 1

Ce qui fait la force du RC Lens cette saison, c'est sa grande régularité aux fils des rencontres, comme a tenu à le rappeler le technicien lensois en conférence de presse. "Nous restons sur trois victoires et deux nuls sur les cinq derniers matches. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Nous allons passer la trêve internationale dans de bonnes conditions. 57 points à ce moment-là de la saison, c'était notre score il y a deux ans en fin de saison... Et c'était déjà une bonne saison. Quatre défaites sur les 40 derniers matches, cela traduit une grande régularité." Après la très, Lens retrouvera les pelouses de Ligue 1 le 1er avril contre Rennes.