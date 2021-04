Les compositions de Marseille-Strasbourg

Le 𝐗𝐈 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓 choisi par Jorge Sampaoli pour la réception du @RCSA ⚔️🔥 #OMRCSA



🗣 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗟'𝗢𝗠 💙 pic.twitter.com/6ysw87223r

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 30, 2021

, ce vendredi soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome lors de l'ouverture de la 35ème journée (21 heures). Sixième à un point de Lens, le club phocéen reste sur une belle prestation à Reims (1-3) et devra confirmer, en sachant que samedi, l'équipe nordiste affrontera le PSG (17 heures). Jorge Sampaoli a opté pour du classique afin de se donner les meilleures chances de succès. Au sein de son système articulé en 3-5-2, on retrouvera notamment Florian Thauvin, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik pour créer des différences.Pas encore totalement assuré de son maintien en Ligue 1, Strasbourg - quinzième avec 37 points - pourrait se donner un grand bol d'air si d'aventure il s'imposait ce vendredi. Thierry Laurey, qui a récupéré Lamine Koné en défense mais devra se passer d'Adrien Thomasson, suspendu, pourra s'appuyer sur Ludovic Ajorque, auteur de 13 buts cette saison.: Mandanda - Balerdi, Caleta-Car, Alvaro - Nagatomo, Kamara, Rongier, Thauvin, Lirola - Payet, Milik.: Sels - Koné, Mitrovic, Djiku - Guilbert, Bellegarde, Aholou, Liénard, Caci - Diallo, Ajorque.