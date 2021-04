Les compositions de Lille-Montpellier

Les 11 Dogues qui défendront nos couleurs ce soir 🤜🤛



. La formation dirigée par Christophe Galtier reçoit Montpellier, ce vendredi soir en ouverture de la 33ème journée de Ligue 1 (21 heures). Avant ce match au stade Pierre-Mauroy, les Dogues possèdent 3 points d'avance sur le PSG, 4 sur l'AS Monaco et 5 de plus que l'Olympique Lyonnais, des formations qui seront mobilisées plus tard dans le week-end.Ainsi, le club nordiste se présentera avec une formation relativement classique, articulée autour de plusieurs joueurs importants comme Mike Maignan dans les buts, José Fonte dans l'axe central, et également un duo formé par Burak Yilmaz et Timothy Weah sur le front de l'attaque. En face, Montpellier, huitième de Ligue 1, espérera d'abord corriger ses failles sur le plan défensif. En effet, la formation dirigée par Michel Der Zakarian a encaissé 53 buts en Championnat et demeure la pire défense dans les 15 premiers. Devant, les présences d'Andy Delort, Gaëtan Laborde et Stephy Mavidi pourraient aider à générer des différences, même si rien ne sera aisé devant la meilleure défense de Ligue 1 (Lille a encaissé 19 buts, ndlr).Maignan - Celik, Botman, Fonte, Reinildo - Soumaré, André - Bamba, Ikoné, Weah, Yilmaz.Omlin - Sambia, Ristic, Congré, Mendes - Ferri, Savanier, Mollet - Laborde, Delort, Mavididi.