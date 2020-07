Les compos de PSG - OL

Une semaine s'est adjugé la Coupe de France contre Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain retrouve le Stade de France pour défier l'Olympique Lyonnais en finale de Coupe de la Ligue. Et Thomas Tuchel a concocté un système en 4-3-3 pour cette rencontre. Kehrer et Dagba étant absents, c'est Layvin Kurzawa qui débute sur le flanc droit de la défense. Le jeune Bakker est encore titulaire à gauche. Marquinhos quitte la charnière centrale pour remonter au milieu, aux côtés de Marco Verratti et Idrissa Gueye. Le trio Di Maria-Icardi-Neymar forme l'attaque parisienne. Pablo Sarabia est sur le banc.



La composition du PSG : Navas - Kurzawa, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Icardi, Neymar.



Dans les rangs lyonnais, Rudi Garcia a bien articulé son équipe en 3-5-2 avec le duo Memphis-Dembélé en attaque. Le jeune Caqueret est titularisé au milieu aux côtés de Guimaraes. Dubois et Cornet endossent les rôles de pistons sur les côtés devant une charnière centrale Denayer-Marcelo-Marçal. Anthony Lopes est finalement titulaire dans le but, Ciprian Tatarusanu étant touché au dos.



La composition de l'OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Memphis Depay, M. Dembélé.