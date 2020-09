Les compos de PSG - Metz : Mauro Icardi titulaire

Le PSG accueille Metz, ce mercredi lors d’un match en retard de la 1e journée de Ligue 1. Une rencontre que les Franciliens vont encore aborder amoindris. Et pas qu’un peu, il y aura pas moins de sept absents dans le camp des champions de France pour ce duel face aux Grenats.

Neymar, Paredes et Kurzawa sont tous suspendus, tandis que Mbappé, Verratti, Kehrer sont blessés ou en phase de reprise. Enfin, la nouvelle recrue du club, Alessandor Florenzi, n’est pas qualifiée. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, certains éléments en profitent pour retrouver leur place dans l’équipe de départ. Mauro Icardi va ainsi honorer sa première titularisation depuis le quart de Ligue des Champions contre l’Atalanta.

Bakker prend la place de Bernat

En attaque, l’avant-centre argentin sera accompagné d’Angel Di Maria et de Pablo Sarabia. Dans l’entrejeu, on retrouve Idrissa Gueye, Ander Herrera et le revenant Julian Draxler. Derrière, Thomas Tuchel a aussi apporté quelques changements en faisant appel à Mitchel Bakker et à Colin Dagba comme latéraux. Enfin, dans les buts, Keylor Navas retrouve sa place au détriment de Sergio Rico.

Le onze de départ du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker - Herrera, Gueye, Draxler - Sarabia, Icardi, Di Maria.