Cette 3eme journée de Ligue 1 débute par un grand classique de Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux accueillent l'Olympique Lyonnais. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur du club au scapulaire, doit composer avec les absences de Pablo ou encore Zerkane. Bordeaux se présente dans un système en 4-2-3-1 avec Hwang en pointe. Les internationaux français Costil et Koscielny sont bien là.: Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Otavio, Basic - Oudin, De Préville, Kalu - Hwang.En face, l'OL peut compter sur le retour d'Houssem Aouar mais le milieu de terrain international français ne débute pas. Rudi Garcia a ressorti son schéma en 3-4-1-2 pour ce déplacement périlleux. Memphis Depay est bien là, aux côtés de Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi. Caqueret et Guimaraes sont présents dans l'entrejeu, épaulés par les pistons Dubois et Cornet devant une défense Marcelo-Denayer-Andersen.

Lyon : Lopes - Marcelo, Denayer, Andersen - Dubois, Guimaraes, Caqueret, Cornet - Toko-Ekambi, Dembélé, Depay.