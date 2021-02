Les cinq grands Monaco - Nice de l'histoire

9 avril 1961 (31eme journée de Division 1)

Alors que le premier affrontement entre les deux clubs a lieu le 8 novembre 1953 (victoire de Nice 3-0 à Monaco), au coeur de la meilleure période de l'OGCN - trois titres de champion de 1950 à 1956 -, l'étrangeté du football veut que le plus gros carton enregistré dans le derby soit au bénéfice de Nice face au futur champion monégasque (6-0). Plus tard, bien plus tard, l'histoire bégaiera.

2 octobre 2004 (neuvième journée de Ligue 1)

Monaco, vice-champion d'Europe, mène tranquillement 3-0 à l'heure de jeu. En un quart d'heure, l'OGCN va tout retourner : d'abord par un triplé incroyable de Victor Agali, qui inscrit ses trois buts en seulement huit minutes (66eme, 72eme, 74eme) puis avec le coup de grâce du pagayeur Marama Vahirua à la 82eme (3-4).





30 janvier 2010 (22eme journée de Ligue 1)

Alors que l'ASM, la saison précédente, a mis fin à une période de quinze ans sans victoire à domicile face à Nice (!), le derby suivant à Monaco (3-2) se terminera dans le chaos. Nenê chambre les supporters visiteurs qui, excédés ensuite par l'expulsion de Civelli, s'en prennent aux CRS et finissent par envahir le terrain et aller attaquer leurs collègues monégasques. Une révolution, dans le cadre si policé de Louis-II.





11 mars 2012 (huitièmes de finale de Coupe Gambardella)

Preuve de la forte rivalité locale, les supporters niçois vont jusqu'à faire interrompre un match de Coupe Gambardella entre les deux équipes de jeunes, en jetant des fumigènes qui stoppent la partie durant une vingtaine de minutes. Les Niçois gagnent 2-1 contre le tenant du titre et seront finalement sacrés, quelques mois plus tard.





21 septembre 2016 (sixième journée de Ligue 1)

Monaco, où Kylian Mbappé n'a pas encore le droit de quitter le banc, craque complètement à Nice (4-0). Mais 55 ans plus tard, c'est donc à nouveau face au futur champion que l'OGCN s'est amusé... Rebelote un an plus tard, le 9 septembre 2017, avec une nouvelle victoire 4-0 à Nice alors que l'ASM restait sur seize succès de rang en Ligue 1.