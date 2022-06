L'équipe type de Ligue 1 sans Dimitri Payet

Récompensé lors de la cérémonie des Trophées UNFP pour son excellente campagne avec l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet n'a pas été plébiscité par les fans pour le onze type de Ligue 1 dévoilé par la Ligue de Football Professionnel. Le meneur de jeu de l'OM n'y figure pas, au contraire de ses coéquipiers Mattéo Guendouzi et William Saliba. Une absence que les supporters du club phocéen n'ont pas manqué de commenter sur les réseaux sociaux.

Le PSG mène la danse

Cette équipe type de Ligue 1 inclut également 3 joueurs du Paris Saint-Germain sacré champion de France (Mbappé, Marquinhos, Nuno Mendes), ainsi que deux Lensois (Clauss, Fofana), un (ex) Monégasque (Tchouaméni, transféré depuis au Real Madrid), un Rennais (Terrier) et un Nantais (Lafont).

Le onze-type de Ligue 1 : Lafont (Nantes) - Clauss (Lens), Marquinhos (Paris-SG), Saliba (Marseille), Nuno Mendes (Paris-SG) - Guendouzi (Marseille), Tchouaméni (Monaco), Fofana (Lens) - Terrier (Rennes), Ben Yedder (Monaco), Mbappé (Paris-SG).

Le XI de la saison élu par les fans 😍 Merci à tous pour vos participations !#Ligue1UberEats | #11TypeFans pic.twitter.com/1uUcNrcXFn — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 14, 2022

En Ligue 2, Toulouse et Auxerre raflent presque tout

Le onze de la saison pour la Ligue 2 a également été dévoilée par la LFP. Sans surprise, Toulouse et Auxerre, équipes les plus dominatrices et promues en Ligue 1, sont les plus représentées avec respectivement 6 joueurs du Téfécé et 3 hommes forts de l'AJA. Un Ajaccien (le club corse a également été promu) et un Guingampais complètent cette équipe.