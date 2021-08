Alors que les joueurs du RC Lens retrouveront dimanche (17h) leurs supporters à l'occasion de la réception de Saint-Étienne, Seko Fofana fait le point sur sa situation. Le milieu de terrain ivoirien ne se voit pas ailleurs que sous le maillot sang et or cette saison. « Je tenais à préciser que je me sens très bien ici, aujourd'hui, confie-t-il dans des propos cités par L'Équipe. Il n'y a aucune raison pour que je parte. À part une offre qui ne peut pas se refuser. Et si tout le monde s'y retrouve. Mon objectif est de continuer avec Lens. Je suis fier de représenter le club par rapport à ce qu'il a vécu par le passé. Quand je suis arrivé (il y a un an, ndlr), j'avais des objectifs. Ils ont été atteints. Là, une nouvelle saison débute. Il y a des responsabilités. Et d'autres objectifs élevés que je préfère garder pour moi. »



Relancé à ce sujet, celui qui est vice-capitaine du Racing entend poursuivre sur la lancée porteuse de l'exercice précédent. « On veut rester sur les bases de la saison dernière. Et progresser. Pas que sur le plan offensif, mais défensif aussi. On redémarre. Ça prend du temps. Il y a de nouveaux joueurs (Machado, Wooh, Danso, Frankowski notamment). On fera du mieux possible dans le jeu. On est très bien préparés. Un peu fatigués aussi par la préparation. On a des qualités différentes mais ça ne nous pose pas de problème. Je me demande bien pourquoi ça ne marcherait pas aussi bien. »