Comme à son habitude, le Racing Club de Lens ne perd pas de temps dans la refonte de son effectif. Devenu maître dans l'art de l'anticipation, le club artésien enregistre l'arrivée d'un premier renfort offensif : Adam Buksa. Agé de 25 ans, cet attaquant international polonais reste sur une saison remarquable sous les couleurs des New England Revolution, où il a totalisé 11 buts en 13 apparitions.

The #NERevs have agreed to transfer Adam Buksa to @Ligue1_ENG club, @RCLens.

🆎 will officially join RC Lens at the opening of the Ligue 1 transfer window.



— New England Revolution (@NERevolution) June 7, 2022



Les New England Revolution ont confirmé le départ de leur buteur à destination du Racing Club de Lens. Un coup intéressant pour les Sang et Or. Il reste désormais à savoir comment Adam Buksa s'adaptera aux caractéristiques de la Ligue 1, et si cette arrivée éteint définitivement la possibilité d'un transfert définitif d'Arnaud Kalimuendo. L'international Espoir français, qui appartient au PSG, reste sur deux saisons réussies en prêt.