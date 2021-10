Lens, taillé pour l’Europe ?

Le mot "Europe" n’est plus tabou à Lens. Toujours dauphins du PSG avant de se déplacer à Lyon samedi soir (21h), les Sang et Or ne se cachent plus vraiment. "Il y a des équipes qui sont programmées pour être sur le podium. Si ces équipes ne performent pas et que nous, on arrive à être là, s’il faut manger une bonne part de gâteau, on ne s’en privera pas", a ainsi avoué l’expérimenté gardien Jean-Louis Leca sur RMC, avant de tempérer : "Mais on ne se prend pas la tête sur l’Europe, finir à telle place ou faire des calculs avant chaque match. Ce sont des discours qu’on n'a jamais tenus entre nous."



Les Lensois restent donc bien accrochés à leur deuxième place, à dix points des Parisiens, même si Nice ou Marseille, qui se sont séparés sur un match nul en match à rejouer de la 3e journée (1-1), auraient pu s’en emparer. Ils vont tenter de la consolider au Groupama Stadium, après avoir bien réagi dimanche dernier contre Metz (4-1). Car une semaine plus tôt, ils avaient enregistré leur deuxième défaite de la saison à Montpellier (1-0). A la Mosson, les Artésiens avaient "manqué trop de choses" pour pouvoir espérer l’emporter, regrettait leur entraîneur Franck Haise à l’issue de la rencontre.



Ses hommes ont donc bien réagi face aux Lorrains, même s’ils ont eu un peu de réussite. Et c’est Wesley Said qui a été le grand artisan de ce succès en signant un doublé. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en août 2020, celui qui a connu Haise au centre de formation du Stade Rennais revit, après une saison quasiment blanche à Toulouse.

Bosz : "Ils ne sont pas deuxièmes par hasard"

L’une des nombreuses belles histoires de ce Racing Club de Lens, qui avait déjà surpris son monde l’an dernier pour son retour parmi l’élite, avec, notamment, la révélation de Jonathan Clauss. Cette saison, on a notamment vu se mettre en évidence, parmi les recrues, Seko Fofana, élu meilleur joueur de Ligue 1 en septembre, ou encore le Polonais Przemyslaw Frankowski, recruté en MLS et auteur de son troisième but de la saison face aux Lorrains.

Voici les 20 joueurs convoqués par Franck Haise pour défier l'Olympique Lyonnais demain

Hormis Ignatius Ganago absent (genou), le tacticien Sang et Or peut compter sur un groupe au complet

October 29, 2021



Tout cela forme donc un bel attelage, avec un coach au jeu ambitieux. De quoi tenir le haut du pavé jusqu’à la fin de saison ? On aura de nouveaux éléments de réponse après l’affrontement contre les Lyonnais, alors que les Lensois sont invaincus face aux autres équipes européennes après avoir battu Monaco, Lille et l’OM et fait match nul à Rennes. Et les Lyonnais en sont bien conscients. "C’est une équipe qui n’a pas peur de jouer, qui repart de derrière, qui presse haut, a confié Peter Bosz en conférence de presse. Ils ne sont pas deuxièmes par hasard et méritent leur place au classement." Personne ne dit aujourd’hui le contraire…