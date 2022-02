Lens - Sotoca : "On a les qualités pour rebondir"

Belle surprise du début de saison, le RC Lens connaît un coup de moins bien depuis quelques semaines, avec des prestations plus que poussives mais également des défaites. Trois consécutives toutes compétitions confondues face à Marseille (0-2), Monaco (2-4 en Coupe de France) puis Lorient (2-0). Alors avant de recevoir Bordeaux, dimanche lors de la 24ème journée de Ligue 1 (17h05), Florian Sotoca s'est présenté en conférence de presse sans nier la réalité traversée par ses coéquipiers et lui-même. "Le groupe prime avant tout. Quand on est bien, les individualités ressortent. Quand on perd, on ne va pas taper sur qui que ce soit. En ce moment, on est un peu dans le dur. Cette semaine, on a essayé de rester concentrés sur nous-mêmes", a-t-il affirmé dans des propos relatés par L'Equipe.

"On n'a pas perdu nos qualités en deux-trois matchs"

9ème de Ligue 1 avec 33 points au compteur, le club nordiste est proche de réaliser son objectif - un maintien dans l'élite. Jugeant que l'équipe avait les "qualités pour rebondir", Sotoca a fixé une aspiration élevée pour la seconde partie de saison. "Si on peut aller plus haut, on va le faire. Ces trois, quatre premiers mois dans le haut du tableau nous allaient très bien. On aimerait retrouver notre jeu vers l'avant, notre complicité entre joueurs", a clamé l'attaquant, auteur de 4 buts en 21 matchs sur le plan national. Justement, le secteur offensif fonctionne moins bien depuis deux rencontres en Ligue 1, avec les défaites face à l'OM puis Lorient sans parvenir à trouver le chemin des filets adverses. De quoi être inquiet ? Non, selon le natif de Narbonne. "Les progrès collectifs et les buts reviendront. On n'a pas perdu nos qualités en deux-trois matchs", a affirmé le joueur avant d'affronter Bordeaux, pire défense de l'élite (58 buts encaissés en 23 matchs).