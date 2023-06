Lens : Openda dévoile son intérêt pour l'offre du RB Leipzig

Loïs Openda va-t-il rester au RC Lens cet été ou s'en aller du club nordiste après seulement une saison ? Pour l'heure, cette question est sans réponse mais l'international belge pourrait bien quitter les Sang et Or dans les prochaines semaines. Arrivé en provenance du Club Bruges à l'été 2022, Openda a réalisé une magnifique première saison avec Lens. Auteur de 21 buts en 43 matchs, l'attaquant de 23 ans a permis aux Sang et Or d'empocher la deuxième place de Ligue 1 et donc une qualification en Ligue des Champions. Mais il pourrait quitter le RCL car le RB Leipzig en Allemagne est très intéressé en vue de le faire signer. Openda a accordé un entretien auprès de RTL en Belgique et il n'a pas caché son intérêt pour le club de Bundesliga.

"Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible. Leipzig ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape. Chaque année, l'équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat. Mais comme je l'ai dit, je suis un joueur de Lens et les clubs doivent discuter entre eux. Mon agent gère ça aussi. Je suis ici en équipe nationale pour me concentrer et aider ma nation", confie Openda, sous contrat avec Lens jusqu'en 2027 et qui veut respecter son contrat pour le moment. Mais il pourrait donc bien s'en aller cet été.