Lens : Medina s'excuse auprès de Mbappé après ses propos tenus avant le choc de la 31e journée de L1

La 31e journée de Ligue 1 va offrir un énorme choc entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Ce match devrait être crucial dans la course au titre et en cas de succès, le PSG aura fait un immense pas vers un 11e sacre en championnat de France dans son histoire. Mais le RC Lens va arriver dans la capitale avec des arguments et aura à coeur de revenir à trois points des Parisiens. Avant ce match, Facundo Medina, le défenseur de Lens, avait fait une plaisanterie de mauvais goût concernant Kylian Mbappé. Il avait ainsi assuré de mettre Kylian Mbappé "dans une ambulance" s’il lui échappe. Sauf que Medina a tenu à s'excuser après avoir tenu de tels propos.

Medina s'excuse auprès de Mbappé

Le défenseur artésien a tenu à calmer le jeu concernant ce début de polémique, préférant s'excuser auprès de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France. "(Au sujet de) mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier (le fait) qu’il s’agissait d’un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n’était évidemment pas approprié. Je n’agirais jamais de cette façon avec un collègue, encore moins avec quelqu’un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnelles. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu", a écrit Medina sur son compte Instagram, accompagnant ce message d'une photo avec Mbappé.

Pour rappel, c'est dans un live Twitch de la chaîne Son Aviones mercredi soir que Medina avait fait cette plaisanterie de mauvais goût, déclarant : "Pour moi, c'est plus difficile de marquer Leo (Messi) parce que j'ai peur de le blesser. L'autre (Mbappé, ndlr) aussi est difficile à marquer, mais tu me connais…" Après cette réponse pleine de suspense, Medina avait été relancé au sujet de Messi et Mbappé et il avait confié en rigolant : "Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin. (Et s’il s’agit de Mbappé?) Il faudra qu'une ambulance vienne le chercher." Des propos qui n'ont pas du tout plu et pour lesquels Medina a fait son mea culpa.