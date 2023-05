Lens - Marseille : Loïs Openda loue la mentalité des Sang et Or

La course pour la deuxième place a peut-être définitivement basculé ce samedi 6 mai. En battant l’OM (2-1) devant son public de Bollaert, Lens a récupéré la place de dauphin du PSG aux dépens de leur rival marseillais. Pour l’emporter face aux hommes d’Igor Tudor, les Sang et Or ont pu compter encore une fois sur un grand Loïs Openda, auteur d’un but. Son 19e en 34 rencontres de Ligue 1 cette saison. Après la rencontre, le buteur belge a salué la mentalité du groupe lensois auprès de nos confrères de Canal+ Foot.

"C'était un match exceptionnel. On savait très bien que c'était un match pour reprendre de l'avance sur Marseille. Aujourd'hui, on s'est battu, nous les joueurs, les supporters... Cela montre notre mentalité pour prouver ce que l'on veut faire dans ce championnat. On savait très bien que ça allait être un match très difficile. Marseille est une très belle équipe. On a montré un bel état d'esprit et la victoire est méritée. (...) Il y a une très grande joie. Maintenant, il reste quatre matchs cruciaux pour la suite du championnat et on va continuer à se donner à fond."