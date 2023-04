Lens : Loïs Openda veut rester chez les Sang et Or la saison prochaine et jouer l'Europe

Le RC Lens continue de vivre une saison 2022-2023 de rêve avec une deuxième place en Ligue 1 et seulement six points de retard sur le Paris Saint-Germain. Tandis que les Sang et Or vont affronter le club de la capitale le week-end prochain, ce match pourrait être capital pour le titre. Alors que les Nordistes se rêvent à être champions en fin de saison, ils pourraient bien réaliser un immense exploit. Et cela serait notamment grâce à tous les buts inscrits par Loïs Openda. Le jeune attaquant de 23 ans, né à Liège, est arrivé lors du mercato estival 2022 et il réalise une magnifique saison avec les Sang et Or. Auteur de 15 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, Openda s'est confié son avenir dans Téléfoot et il a assuré vouloir rester à Lens la saison prochaine. Il veut qualifier le club pour la Ligue des Champions afin de la jouer.

"Participer à la campagne de Ligue des Champions"

"Je me sens bien ici. J'ai envie de faire quelque chose de magnifique avec ce club pour pouvoir le qualifier en Ligue des champions et pouvoir aussi participer à cette campagne-là avec ce club", a balancé l'international belge, très heureux dans le Nord de la France et qui pourrait donc jouer la Ligue des Champions dans les prochains mois avec le club nordiste. Au vu de la saison des Sang et Or, une qualification en C1 ne serait qu'amplement méritée.