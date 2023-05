Lens : Loïs Openda clarifie son avenir

C’est l’une des belles histoires de cette saison 2022-2023 de Ligue 1. Arrivé en provenance du Club Bruges l’été dernier, Loïs Openda réalise une première saison de très belle facture avec les Sang et Or (17 buts en 32 rencontres de championnat). Des performances qui ont attisé des convoitises de la part de cadors européens (Arsenal, Aston Villa). Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le joueur âgé de 23 ans a indiqué vouloir continuer avec le RC Lens et de pourquoi pas disputer la Ligue des Champions avec le maillot nordiste.

"J’espère y écrire une page de l’histoire du club, laisser une empreinte"

« Je suis sous contrat avec Lens jusqu’en 2027. Je suis très bien ici. J’espère y écrire une page de l’histoire du club, laisser une empreinte. Entendre cette musique (celle qui précède les matches de C1) est un rêve de gosse. La jouer avec cette équipe en est un autre. On a cinq points d’avance sur Monaco et l’idée est de ne pas se remettre en danger ».