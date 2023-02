Lens : les Sang et Or toujours en Bretagne après leur match face à Lorient

Le RC Lens nouveau résident breton ? Cela ne va pas durer mais il se trouve que les Sang et Or sont toujours du côté de la Bretagne après leur 8e de finale de la Coupe de France face au FC Lorient jeudi soir. Vainqueur de ce match aux tirs au but (1-1, 4 TAB à 2), Lens a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Vieille Dame mais les joueurs de Franck Haise n'ont pas quitté la Bretagne dans la nuit de jeudi à vendredi. Car ils vont affronter l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Groupama Stadium et ils ont décidé de rester du côté de Lorient.

Lens est resté en Bretagne

Les Lensois ont bénéficié de la gentillesse des Merlus, qui ont prêté leur centre d'entraînement pour 48h aux Sang et Or afin de préparer son déplacement dans le Rhône. Les Sang et Or ont eu une belle aide de la part de Lorient, qui a prêté ses installations pour deux entraînements d'une heure, vendredi en fin de matinée. Un entraînement où Massadio Haïdara (mollet), totalement remis, s'est entraîné normalement avec le groupe. La deuxième séance aura lieu ce samedi en début d'après-midi et Lens va ainsi pouvoir s'entraîner du mieux possible en vue de ce choc face aux Gones demain soir.

"Ce mini stage sert justement à couper la routine. On peut se préparer dans un environnement différent où les joueurs peuvent aller se promener en bord de mer, le long des étangs qui nous entourent. Ce sont des moments où on se retrouve, où l'on cherche d'autres ressorts avant notre départ pour Lyon", a assuré Franck Haise en conférence de presse afin de dévoiler pourquoi Lens était resté dans le Morbihan.