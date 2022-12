Lens : Les Sang et Or enregistrent la prolongation de Massadio Haïdara

Très bonne nouvelle pour le RC Lens ce mercredi après-midi. Tandis que le club lensois, deuxième de Ligue 1, va retrouver le championnat demain soir avec un match face à l'OGC Nice, il vient d'enregistrer la prolongation officielle de Massadio Haïdara. Le milieu de terrain a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2025, lui qui arrivait en fin de contrat au terme de cette saison actuelle. Le club nordiste a annoncé la belle nouvelle à ses supporters aujourd'hui. Haïdara était arrivé en provenance de Newcastle en 2018 et il a disputé 119 rencontres toutes compétitions confondues avec Lens depuis son arrivée. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Haïdara est international malien et il compte 14 sélections avec son pays. Cette saison, il a joué 14 des 15 matchs de Ligue 1 avec les Lensois.

"Membre de la famille sang et or depuis cinq saisons, Massadio Haïdara fait partie des joueurs actuels du vestiaire artésien avec la plus grande longévité au Racing. Polyvalent et inlassable travailleur de nature joviale, le défenseur de 30 ans est sans aucun doute l'un des garants des valeurs lensoises", a écrit Lens dans son communiqué pour annoncer cette prolongation, alors que Arnaud Pouille, le directeur général du club artésien, a parlé de cette prolongation.

"La prolongation de Massadio Haïdara s'inscrit dans une logique de continuité et illustre notre attachement réciproque. Massadio s'est imposé à la fois comme une valeur sûre sportive et aussi l'un des sages du groupe. Exemplaire et tourné vers le collectif, il répond toujours présent sur le terrain et se montre très précieux dans le vestiaire. Massadio incarne cet esprit Racing que l'on souhaite voir perdurer. Il est incontestablement l'un des hommes de base du renouveau artésien."