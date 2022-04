Jean-Louis Leca (gardien de Lens, propos relayés par L’Équipe) : « On ne s'est pas fait bouger. On a joué une très bonne équipe, Strasbourg a aussi joué une très bonne équipe. Mais c'est monsieur Letexier qui fait la décision. En première période, il y a une situation égale qui n'est pas sifflée, en deuxième, c'est penalty. L'interprétation est favorable à Strasbourg, c'est ça qui me gêne. Ce qui me gêne le plus, c'est que j'aurais aimé savoir ce qu'il aurait fait sur la reprise du Strasbourgeois s'il y avait eu lucarne. On ne peut pas laisser l'avantage et revenir une fois que c'est fini. Quand je pense que des arbitres comme ça sont en Europe, ça va être difficile d'aller au Mondial. On a vu un très bon match, deux très bonnes équipes, mais ça arrive de ne pas faire un bon match et le moins bon des 23, c'était l'arbitre. On ne se prend pas la tête, il reste des points à prendre. Ce qui est dommage, c'est de faire un super match dans une super ambiance, entre deux Racing qui se respectent, et de ressortir avec cette frustration. C'est dérangeant. Après, c'est le foot, ça arrive, il a le droit de faire des erreurs. Mais c'est embêtant de faire des erreurs quand il y a le VAR. Il y a une très grosse déception et ça ne va pas voler très haut si à 37 ans, je me contente d'arrêter un penalty. La déception est grande, parce qu'on a beaucoup donné et on repart sans rien. On va se remettre à beaucoup travailler, parce qu'on a un match important contre Nice qui arrive. »