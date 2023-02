Lens : le coup de gueule de Franck Haise sur l'arbitrage

Franck Haise en remet une couche. Tandis que le coach du RC Lens n'avait que peu goûté aux erreurs d'arbitrage de dimanche lors du match nul face à Brest, le club Sang et Or avait décidé de sortir une vidéo très ironique hier sur ses réseaux en compilant toutes ces erreurs. Et ce mardi, avant le 8e de finale de Coupe de France jeudi soir face à Lorient, Haise était présent devant les médias et a tenu à passer un nouveau message aux arbitres. Ainsi, le coach du club nordiste a parlé de la vidéo, justifiant sa publication en indiquant que Lens n'était pas là pour se taire.

Haise : " On n’est pas là pour se taire"

Le coach lensois a assuré que cette vidéo était nécessaire et il a eu des mots forts, comme relayé par RMC Sport. "La communication du club a permis le débat. On peut discuter de la forme, moi j’ai trouvé ça drôle, j'aime beaucoup notre communication. Mais ce n’est pas la forme qui doit être regardée, c’est le fond. S’il n’y a pas cette forme-là, les gens vont-ils regarder les actions de Brest-Lens ? Je ne suis pas sûr. Les arbitres, je l’ai toujours dit, font partie des acteurs du jeu", a indiqué le coach des Sang et Or. Poursuivant à ce sujet, il a confié qu'il souhaitait faire avancer l'arbitrage.

"On n’est pas là pour se taire. Un match comme ça, sans ces décisions de l’arbitre et de VAR, doit tourner en notre faveur. Ça nous est arrivé parfois que ce soit en notre faveur, parfois en notre défaveur. Mais là, ça faisait beaucoup sur un même match. Donc il faut pouvoir le dire. La manière nous appartient. Ceux qui sont contents, tant mieux. Ceux qui ne le sont pas, ce n’est pas grave. Mais il faut le dire, continuer à faire avancer l’arbitrage."