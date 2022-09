Lens - Haise : "On va perdre un match bientôt"

3 victoires consécutives, une place de dauphin du PSG et surtout un jeu alléchant. Le RC Lens ne cesse d'enchanter les amateurs de football en ce début d'exercice, dans la continuité des 2 dernières saisons achevées à la 7ème place du championnat de France. Et si cette 3ème saison de Franck Haise à la tête des Sang et Or était l'idéale afin de prétendre au haut du tableau ? Aux yeux du technicien, il est nécessaire de relativiser le "jeu des médias" car "une équipe qui marche, vous la regardez, quand on aura perdu un match vous la regarderez un peu moins, c'est normal, c'est comme ça", a-t-il affirmé.

"Proposer le plus de bons matchs possibles"

Mettant l'accent sur l'hyper régularité tant recherchée, il a anticipé un futur où le ciel sera plus nuageux pour son groupe. "On va perdre un match bientôt. Quand je ne sais pas. Dans une semaine, dans trois jours, dans quinze jours, un mois, je ne sais pas. Mais la crainte de perdre ne nous fait pas avancer. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours jouer. Et quand il y aura une défaite, il faudra qu'on garde les mêmes principes", s'est avancé Haise. Quitte à avoir moins de soutien et d'enthousiasme dans la presse, quelque chose qui ne sera pas "très grave" à ses yeux.



Rappelant la "construction" menée par Lens depuis "plusieurs années", l'entraîneur des Sang et Or a fixé l'objectif majeur de son équipe : "Nous sommes prêts à batailler et à proposer le plus de bons matchs possibles. C'est surtout ça l'ambition". Rendez-vous au Stade Auguste-Delaune - probablement sans Seko Fofana qui se remet d'une douleur au mollet - afin d'en avoir une nouvelle illustration ?