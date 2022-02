Lens - Haise : "On va être obligé de sortir un très gros match"

L'OL, pas une équipe "trop irrégulière" d'après Haise

8ème du Championnat de France, le RC Lens a renoué avec le goût de la victoire le week-end dernier face aux Girondins de Bordeaux (3-2) après une série de 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Situé à un petit point de l'Olympique Lyonnais, le club nordiste va justement défier l'OL, samedi dans l'optique de la 25ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Bollaert-Delelis (17 heures).. La deuxième chose c'est que sur le micro-cycle, ils ont fait un énorme match face à Nice (2-0), que j'ai évidemment regardé. Leurs résultats n’ont pas été à la hauteur, sur certains matchs, sur la première partie de saison. Pour autant, c’est une équipe qui s'est toujours créée beaucoup, beaucoup d’occasions et qui a payé aussi peut-être un peu son manque d’efficacité. C’est une des très très grosses équipes et pas uniquement par le budget mais par la qualité de son collectif et la qualité de ses joueurs. Je m’attends à un gros match", a jugé le natif de Mont-Saint-Aignan.Même si les deux formations sont très proches au classement, et donc dans la course à l'Europe, Haise a refusé de considérer cette opposition comme un tournant, peu importe le résultat final face aux joueurs de Peter Bosz. "On va faire le match et tout donner face à un adversaire qui est favori pour essayer de leur poser des problèmes et pour essayer de gagner le match. Mais il n’y aura pas de tournant ce week-end, quelque soit le résultat. Ce qui m’intéresse est de rester dans une dynamique collective jusqu’au soir du 21 ou 22 mai, celle que je vois 95% du temps depuis que je suis ici., a-t-il indiqué.