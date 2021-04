Lens - Haise : "Nous ne sommes pas Manchester City”

Admiratif de la première période du PSG

Assommé par Manchester City mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des Champions (1-2), le PSG est condamné à réaliser un petit exploit, lors du match retour si il veut gagner le droit de disputer une seconde finale de C1 consécutive.Face au promu, Paris pourrait présenter un onze remanié, dans l'optique de conserver de la fraîcheur avant le déplacement à l'Etihad Stadium, mardi soir.Présent en conférence de presse ce jeudi, Franck Haise, le coach du promu nordiste (cinquième de Ligue 1), a livré son avis sur le match à venir contre le PSG. Conscient de la qualité présente chez son futur opposant, le technicien âgé de 50 ans a détaillé sa vision globale. "J’ai évidemment regardé le match hier et j’ai aussi regardé le banc de touche, les 12 joueurs du banc de touche. Quand ils ont toute l’équipe, il y a tellement de qualité partout. Il n’y a que des joueurs de très haut niveau. On va essayer, avec nos armes et nos arguments, de s’opposer et d’essayer de leur poser des problèmes.", a-t-il admis.Toutefois, il a également espéré pourvoir mettre en échec le PSG, tandis que Lens est encore plongé dans la course à l'Europe. "On l’a vu sur la première mi-temps face à City, ils ont été énormes.C’est une évidence, mais j’espère qu’on pourra leur poser quelques problèmes également", a jugé l'Artésien, avouant ensuite que, logiquement, la maîtrise affichée par Manchester City lors de la seconde période serait difficilement reproductible. "City a tellement de capacités à varier ses attaques, à maîtriser, à créer des surnombres dans beaucoup de zones du terrain et une telle qualité technique que même Paris a dû beaucoup courir derrière le ballon mais bon, c'est City, on n'est pas City."