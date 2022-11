Il n'est pas nécessaire d'avoir un état comme propriétaire pour bien jouer au football. Et avoir des résultats. C'est ce que démontre le Racing Club de Lens depuis quelques années, et notamment avec Franck Haise sur le banc.



L'entraîneur des Sang et Or était satisfait de la nouvelle victoire obtenue par ses joueurs, samedi soir à Angers (2-1). "On va rester très prudent, mais très heureux d'avoir 33 points à la 14e journée, très très heureux même", a déclaré le coach nordiste en conférence de presse.

Clermont puis le Qatar

"J'espère qu'on sera haut encore à la 38e... On va tout faire d'ici-là pour améliorer notre nombre de points par rapport à la saison dernière", a poursuivi Franck Haise dont l'équipe est revenue au classement de la Ligue 1, à deux points du PSG qui joue dimanche à Lorient.



Les coéquipiers de Fofana, Sotoca et compagnie recevront Clermont samedi prochain (17 heures) avant une trêve de six semaines due à la Coupe du Monde au Qatar.