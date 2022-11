Lens - Haise : "Je sens l’équipe en progression"

J-1 avant #SCORCL 🔥

Voici les 20 joueurs convoqués par Franck Haise pour défier Angers SCO demain



Facundo Medina, qui a purgé sa suspension, fait son retour dans le groupe !

Dauphin du PSG, à 5 points, Lens va-t-il être le grand gagnant de la 14ème journée de Ligue 1 ? Il est trop tôt pour y répondre mais la formation de Franck Haise, qui reste sur une série de 3 victoires consécutives, pourrait profiter de son déplacement à Angers samedi pour s'offrir un matelas plus important encore par rapport à la concurrence. En effet, les opposions entre Lorient et le PSG, Lille et Rennes puis Marseille et Lyon engendreront des pertes de points possiblement bénéfiques pour le club nordiste. Désireux de se concentrer sur sa propre équipe, Haise a admis s'attendre à un match complexe face à la formation de Gérald Baticle., a-t-il assuré.Estimant son équipe "en progression, avec en effet plus de maturité", le récent manager général de Lens a également abordé une nouveauté inhérente au calendrier : la gestion de la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre), qui commencera après les rencontres face à Angers et Clermont., a indiqué le coach des Sang et Or. Lors de la reprise prévue le 28 novembre pour les non internationaux, une semaine de préparation sera effectuée avant un stage à Marbella début décembre. Stage qui sera marqué par une double confrontation contre Montpellier avant une autre, au retour du stage, face au Havre.