Lens - Haise : “J’ai un collectif exceptionnel”

Dimanche soir au terme d'un match spectaculaire, le Racing Club de Lens est allé s'imposer sur la pelouse de l'Orange Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (2-3). Nouveau dauphin du PSG au classement de Ligue 1, et devant le club phocéen, le club nordiste a pu compter sur de nombreux joueurs au niveau. De Florian Sotoca, buteur et passeur décisif, à Seko Fofana - 28 passes dans le camp de l'OM - en passant par Przemysław Frankowski, ils ont été nombreux à se mettre en valeur du côté positif. Alors après la rencontre, Franck Haise a eu du mal à ressortir un seul nom, optant pour un éloge de son collectif."Je suis fier et heureux du résultat évidemment, mais aussi de la performance. On a joué avec beaucoup d’intention et de personnalité. Gagner de cette manière, ça donne beaucoup de joie et de fierté. C’est mieux d’être deuxièmes que douzièmes, mais au-delà de ça, ce qui me plait, c’est de réaliser ce match-là dans la durée. A 2-2 à la mi-temps, on avait un peu de frustration mais on a continué à proposer du jeu et à bien défendre. C’est beaucoup de joie. La deuxième place, c’est une belle chose pour le club mais on est qu’à la huitième journée…", a jugé le coach des Sang et Or.De façon générale, il a valorisé la maîtrise de son groupe dans différents aspects : "Par rapport à il y a un an, je dirais qu’on a quand même gagné en maturité. Au bout de huit matchs, on avait plus de déséquilibres dans notre jeu. On a aussi gagné en technicité et les deux cumulés permettent de perdre moins de ballons, les choix de jeu sont certainement meilleurs aussi.Je ne vais ressortir personne parce que j’ai un collectif exceptionnel, je pourrais parler de tellement de joueurs…", a-t-il indiqué. Vendredi soir, en ouverture de la 9ème journée de Ligue 1, Lens tentera de confirmer ce succès de prestige face à Reims à Bollaert (21 heures).