Franck Haise (entraîneur de Lens, Amazon Prime Vidéo) : "On a commencé par faire une entame insuffisante. Quand vous êtes menés 2-0 au bout de 10 minutes, vous savez que ce sera un match compliqué. Brest a parfaitement joué sa partition. Je regrette cette entame évidemment. Sur le reste, même si on perd 4-0 il n’y a pas beaucoup de satisfaction. A la mi-temps, je me dis qu’on peut toujours redresser la barre, de marquer un premier but, un 2e. J’en suis certain. On a un peu plus d’occasions qu’eux en première mi-temps. L’efficacité compte énormément dans le football et commencer les matches dès la première seconde. Il n’y a pas eu grand-chose qui nous a souri aujourd’hui. Quand on commence, le premier but est très largement évitable sur plusieurs situations. Sur le 2e, on savait que dans le domaine aérien, ils avaient beaucoup d’armes. On peut peut-être faire mieux aussi. Le 3e et le 4e, on passe à côté. Il faut faire front en équipe. Il y a 15 jours, il y avait beaucoup de joies dans le vestiaire, aujourd’hui, il y a en a beaucoup moins. Il faudra réagir dès vendredi prochain face à Angers. Il ne faut rien banaliser, l’intensité, les duels, la force des adversaires. Quand on prend ce risque, on est rarement gagnant".