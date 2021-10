Lens - Haise : "Faire des matchs qui ressemblent à notre ADN"

"Il faut être capable de s'adapter à tout si on veut être performant"

Le Racing Club de Lens ne compte pas renier ses principes de jeu. Dauphin du PSG au classement de Ligue 1 après les 11 premières journées, le groupe entraîné par Franck Haise s'apprête à disputer un choc, samedi soir sur la pelouse du Groupama Stadium contre un Olympique Lyonnais mal-en-point et neuvième. Restant sur un succès large face à Metz (4-1), la troisième attaque la plus prolifique de l'élite (20 buts marqués) a l'intention de jouer sa chance contre l'OL.Difficile de le savoir. A la 11ème journée on est derrière le PSG avec beaucoup d’équipes en peu de points. Mais on est là", a glissé Haise, ce jeudi en conférence de presse.La saison passée, le RC Lens, alors promu en Ligue 1, avait su enchanter les observateurs grâce à un jeu audacieux, toujours visible dans cet exercice 2021-2022. Toutefois, Lens avait terminé à la septième place, ne parvenant pas à se qualifier en Europe, un honneur qui est revenu au Stade Rennais, qualifié en Ligue Europa Conférence. "On a observé des matchs de Lyon, on sait toute la qualité, beaucoup de choses ont avancé depuis l'arrivée de l'entraîneur dans leur animation", a noté Haise devant la presse. "Chaque week-end il y a un adversaire différent et des caractéristiques différentes., a-t-il expliqué à propos de la volonté propre de son équipe, dans des propos retranscrits par Lensois.com.