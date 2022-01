Lens : Haise estime que "Saint-Étienne est en mission"

Concentration maximale et objectif "clean sheet" pour Lens

Lens a bien démarré son année 2022, avec une qualification en huitièmes de finales de la Coupe de France suite à son match contre Lille (2-2 ; 4 tirs au but à 3) puis grâce à un succès obtenu face à Rennes à la 89ème minute et le but décisif de Wesley Saïd (1-0).. Ce ne sera en rien une rencontre aisée à aborder, aux yeux de Franck Haise et de son défenseur, Kevin Danso, qui se sont confiés en conférence de presse, ce jeudi."Saint-Étienne est en mission, en mode commando. Cette équipe met beaucoup d’énergie sur le terrain et a de la qualité sur pas mal de postes., a commenté le coach de Lens, qui espère enchaîner un deuxième match sans encaisser de but face aux Verts de Pascal Dupraz, ce qui serait une première cette saison. Arrivé il y a six mois au Racing, Kevin Danso - 17 matchs de Ligue 1 au compteur - a suivi la même ligne directrice que celle de son coach : "On n’a pas eu beaucoup de temps pour profiter des deux victoires contre Lille et Rennes. On s’est vite concentré sur Saint-Étienne. Ce sera difficile car ils luttent pour le maintien".Le défenseur âgé de 23 ans a aussi exprimé son désir de ne pas encaisser de but, alors que Lens - 28 buts encaissés en Ligue 1 - sera opposé à la deuxième attaque la moins efficiente de l'élite (l'ASSE a marqué 17 buts, seul Lorient, 15 buts, fait pire). "Notre rôle principal en tant que défenseur est de ne pas prendre de but.En faisant plus d’efforts en défense et en étant un peu plus agressif, on est parvenu à conserver notre cage inviolée face à Rennes", a confié Danso.