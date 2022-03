Lens freiné par Brest / Ligue 1 (J27)

57' (0-0) ❗️ Noooon Florian Sotoca y était presque 😱 Le numéro 7 lensois reçoit un centre précis d'@a_kalimuendo et tente sa chance en taclant à bout portant. Bizot repousse le ballon de justesse !#RCLSB29 pic.twitter.com/Swm5tsXQVh

— Racing Club de Lens (@RCLens) March 5, 2022

Après trois revers de suite dans toutes les compétitions, le RC Lens a débuté une nouvelle série avec trois matches de rang sans défaite en L1, dont deux succès.. Et cela commençait plutôt bien, avec une tentative de Kakuta qui passait au ras du poteau gauche du gardien brestois. Vers la demi-heure de jeu, le Brestois Uronen contrôlait de la poitrine et enchaînait avec une demi-volée du pied gauche sur le gardien local Jean-Louis Leca. Kakuta se signalait encore peu avant le repos, mais Marco Bizot repoussait sa reprise et le score restait inaltéré à la pause.Gaël Kakuta, Arnaud Kalimuendo et les Lensois étaient dominateurs, mais peinaient à faire fructifier cette domination. Et en début de seconde période, Jonathan Clauss, avec une tentative pied droit, sollicitait Marco Bizot, décisif des poings. Et comme souvent dans ce genre de scénario, c'est Brest qui finissait par ouvrir le score. Ainsi, à l'heure de jeu, Honorat, résistait face à Kevin Danso et Massadio Haïdara, avant de réussir un piqué du pied droit qui trompait Leca. La domination stérile des Lensois n'aura donc servi à rien.