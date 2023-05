Lens : Franck Haise n'est pas partant pour que Payet soit sanctionné après l'épisode de la gifle

Pas de sanction pour Dimitri Payet après la gifle infligée par ce dernier à Yannick Cahuzac lors de la première période de Lens - OM samedi dernier ? Pour Franck Haise, c'est en tout cas le souhait. Présent en conférence de presse avant le match de la 35e journée entre Reims et Lens, le coach des Sang et Or a été interrogé sur cette gifle de Payet à l'un de ses adjoints et Haise a assuré qu'il n'était pas partant pour que le joueur de l'OM soit sanctionné. Dans des propos retranscrits par RMC Sport, Haise assure qu'il n'y a rien eu de très grave et qu'une sanction n'était pas nécessaire pour Payet.

"Ce qui m'embête c'est (une potentielle sanction) parce qu'il y a eu plus de caméras sur ce match. Si c'est vu sur le coup, voilà. D'autant qu'il n'y a rien eu de très grave. J'ai défendu mon ex capitaine et mon adjoint (Cahuzac), mon staff. Lui prend un rouge alors qu'il s'était fait un peu secouer. Mais revenir a posteriori, surtout quand c'est lié à des images de médias, je ne suis pas le plus grand fan de ça", a confié Franck Haise, désirant passer à autre chose et ainsi ne pas charger Payet après cet épisode qui ne cesse de faire du bruit.