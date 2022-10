Vainqueur ce printemps du Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1, footballeur « à la mode », Seko Fofana se rend bien compte de sa popularité grandissante. « Je le ressens, a répondu le Franco-Ivoirien à L’Équipe. Quand j'entre sur le terrain, c'est pour donner des émotions, créer du spectacle. Mettre mes partenaires dans de meilleures conditions, rassurer tout le monde et faire la différence. Je fais ce que je sais faire : donner du plaisir aux gens. Je continuerai tant que je pourrai bien m'exprimer. »

« Ici à Lens, j'ai beaucoup de responsabilités »

Celui qui a décidé en toute fin de mercato de rempiler au RC Lens ne regrette pas son choix malgré certaines hésitations. « Si j'étais parti, il aurait fallu que tout soit réuni, a poursuivi l'ancien de l'Udinese. Sur certains côtés, je m'y retrouvais. Mais sur le plan humain, je ne savais pas. Ici, j'ai beaucoup de responsabilités. On a une très bonne équipe, mieux armée, avec une bonne ambiance. Je crois en nous, au projet. Si je suis resté, c'est parce que nous sommes capables de progresser. Quand on est sur le départ, ceux qui ne te retiennent pas s'en foutent un peu. Là, on m'a répété tout le temps que ce serait bien que je reste. Cela a favorisé ma réflexion. La décision a été simple. »