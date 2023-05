Lens domine Marseille et prend la 2ème place !

Lens frappe un grand coup. Devant leur public, les Sang et Or se sont imposés face à l’Olympique de Marseille dans ce choc de la 34ème journée de Ligue 1. Pourtant, les Phocéens ont réussi la meilleure entame. Alexis Sanchez a même pensé ouvrir le score après une récupération haute sur Danso (8e) mais son but a été invalidé après l’intervention de la VAR pour une légère faute. Un premier tournant dans cette rencontre. En difficulté face au pressing marseillais, Lens est peu à peu sorti de son camp. Seko Fofana a trouvé le montant d’une frappe surpuissante (22e) avant de finalement ouvrir le score sur une nouvelle tentative lointaine (42e). Juste avant la pause, Brice Samba a sorti une magnifique parade devant Jordan Veretout (45e).

Lens récupère la 2ème place

Au retour des vestiaires, l’Olympique de Marseille a semblé sans solution. Sur une superbe action collective, Lens a doublé la mise grâce à Lois Openda (60e). En toute fin de rencontre, Dimitri Payet a réduit l’écart sur un centre en retrait de Valentin Rongier (88e). Avec ce succès, les Sang et Or récupèrent la deuxième place et confirment leur exceptionnelle saison.