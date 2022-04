Lens : Cabot première recrue ?

Cabot vers Lens pour 2M€



Le RC Lens ne sait pas encore à quelle place il achèvera la saison et s’il disputera la Coupe d’Europe la lors du prochain exercice. Auteur d’un bon nul samedi soir au Parc des Princes sur la pelouse du Paris-SG (1-1), le club artésien occupe la 7eme place du classement avec 54 points (15 victoires, 9 nuls, 10 défaites). La 3eme position est à 5 longueurs, la 5eme à 3. Le RCL peut donc encore croire à un strapontin européen.S’il ne sait pas encore s’il verra la Coupe d’Europe, le stade Bollaert-Delélis est en revanche sur le point d’accueillir un nouvel élément pour la saison 2021-22. D’après les informations du site de L’Equipe, le RC Lens devrait recueillir Jimmy Cabot. Un accord aurait été trouvé avec l’ailier droit d’Angers, sous contrat encore pour un an au SCO, et les deux clubs seraient d’accord depuis plusieurs jours. Agé de 28 ans, Cabot serait transféré pour environ 2 millions d’euros.Jimmy Cabot, à Angers depuis 2020 après plusieurs saisons à Lorient et Troyes, pourrait débarquer à Lens pour remplacer Jonathan Clauss. Le piston droit de 29 ans, qui vient de goûter aux joies de l’équipe de France en mars et est sous contrat jusqu’en juin 2023, est très sollicité sur le marché des transferts et n’a toujours pas prolongé avec les Sang et Or. A noter qu’Angers a déjà validé le recrutement de Himad Abdelli (22 ans), milieu offensif actuellement au Havre, pour quatre ans.