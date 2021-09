Lens : Avant de défier Reims, Haise souligne la maturité de son équipe

Haise ne veut pas "brûler les étapes" avec Lens



💬 Franck Haise : « Il y a toujours un risque de prendre les louanges au premier degré, de se dire d’en faire un peu moins et que ça va suffire. Mais cela ne fonctionne jamais. »

L’essentiel de #JourDeConf avant #RCLSDR, c’est ici 👇#ÀChaud pic.twitter.com/KiTGVWzX3k



— Racing Club de Lens (@RCLens) September 29, 2021

Septième du dernier exercice de Ligue 1, le Racing Club de Lens a loupé de peu l'Europe.Avec son succès obtenu à Marseille dimanche dernier (2-3), elle est devenue le dauphin du PSG au classement, à 9 points du club de la capitale. Vendredi soir au stade Bollaert, Lens recevra Reims en ouverture de la 9ème journée du Championnat de France ; une rencontre qui se disputera pour rappel à huis-clos, après les sanctions suite aux incidents du derby du Nord face à Lille.Ce mercredi en conférence de presse, Haise a reconnu la maturité croissante observée au sein de son groupe, pour cette deuxième saison en Ligue 1. "On sait qu'on est capables de faire de plus en plus de choses, on est aussi capables de défendre différemment. On a gagné en maturité et en expérience. Ce qui est bien aussi, c'est de rester dans le match malgré le contexte, le scénario.Je ne sais pas s'ils me surprennent mais c'est ce que l'on recherche", a-t-il expliqué.Cette deuxième place en Ligue 1 pourrait-elle être un levier afin d'avoir des ambitions plus élevées ? Questionné sur le sujet, le natif de Mont-Saint-Aignan a répondu avec un certain recul., a clamé Haise, ne voulant pas "brûler les étapes" avec son groupe "ambitieux".