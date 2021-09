Lens : Après les incidents, le club dévoile les mesures prises

Le 18 septembre dernier lors de la rencontre entre Lens et Lille (1-0), des supporters avaient envahi la pelouse afin d'en découdre lors de la mi-temps du derby du Nord. Des images fortes dans un climat de violence qui n'a pas cessé en Ligue 1 depuis l'entame de la saison, avec les incidents survenus à Angers, mercredi soir comme autre illustration. Ce vendredi, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, est apparu en conférence de presse afin de dévoiler les mesures prises par le club, dans l'attente de possibles sanctions de la part des autorités.

9 à 36 mois d'interdiction de stade pour les supporters

🎥 Suivez la 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 en direct dès 11h

⏺️ Le directeur général du Racing, Arnaud Pouille, revient sur les mesures prises par le club après les événements survenus lors de la rencontre RC Lens-Lille OSC 👇#RCLLOSC



— Racing Club de Lens (@RCLens) September 24, 2021

"L'ensemble des mesures et des sanctions décidées par la gouvernance du club s'inscrivent dans l'arsenal à notre disposition. Nous sommes sur des sanctions individuelles de deux ordres. Soit l'activation du dispositif légal de la loi Larrivé avec une interdiction de stade pour toute personne identifiée qui s'est introduite sur le terrain. Ces mesures ne supporteront pas d'exceptions même si on me dit que sur la centaine de personnes il y a des supporters conventionnels avec les ultras. Nous ne transigerons pas sur ce point.a ainsi annoncé Pouille.Sondé par L'Equipe, il a également indiqué que les supporters avaient accepté les sanctions. "Cela reste dans la ligne de conduite qu'on s'est toujours fixée avec eux.Ce qu'ils disent, et les images tendent à le prouver, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait affrontement entre supporters, ils se sont dirigés vers la zone. Et quand ils vont vu qu'il n'y avait rien et que la police sécurisait le bas du parcage, ils ont fait demi-tour", a commenté le directeur général de Lens.