Le Trophée des Champions entre le PSG et l'OM se jouera le 13 janvier

Des retrouvailles qui s'annoncent tendues



En raison du contexte sanitaire, le Trophée des Champions va connaître un bouleversement. Suite à une consultation, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a annoncé ce jeudi qu'il avait pris la décision de faire jouer la rencontre entre le PSG et l'OM au stade Bollaert-Delelis de Lens. Le club francilien, vainqueur la saison passée du Championnat, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France sera donc opposé au club phocéen, son dauphin lors de l'exercice 2019-2020.précise le communiqué de l'instance. C'est donc la première fois depuis 2008 que le Trophée des champions va se disputer en France. Lors de cette époque, le match s'était déroulé à Bordeaux entre les Girondins et l'Olympique Lyonnais, avec une victoire des locaux au stade Chaban-Delmas (0-0; 5 tab à 4).Pour rappel, le PSG et l'OM se sont affrontés le 13 septembre dernier en Ligue 1 au Parc des Princes dans un contexte qui était alors spécial, tant le PSG avait dû composer avec de nombreux joueurs touchés par le coronavirus, et les divers échanges entre Neymar avec Sakai et Alvaro Gonzalez, en plus des cinq expulsions. Marseille avait su obtenir un succès prestigieux, grâce à une réalisation de Florian Thauvin (0-1).