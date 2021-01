Le succès historique de l’OL

Auteur d’un doublé à l’aller face à Saint-Etienne (2-1), alors que l’OL était encore mené au score à la 65e minute, Tino Kadewere, muet depuis le début de l’année, a choisi le bon moment pour retrouver le chemin des filets. L’attaquant zimbabwéen a de nouveau marqué deux fois dimanche soir, lors du carton lyonnais à Geoffroy-Guichard (0-5), lui qui avait annoncé sa volonté d’ouvrir son compteur buts en 2021 face aux Verts, mais pas uniquement.



L’ancien Havrais avait aussi évoqué un autre enjeu, historique, avant ce 122e derby de l’histoire entre les deux clubs. "On sait qu’il y a une égalité parfaite dans le bilan des derbies. Il faut gagner pour passer devant eux, confiait-il ainsi en conférence de presse. On veut rentrer dans l’histoire et rendre fier tout le monde..." Et avec leur victoire dans le Chaudron, face à des Stéphanois privés de dix éléments, les Gones sont effectivement rentrés dans l’histoire.

Kadewere : "On a tout fait pour gagner pour nos supporters"

Caqueret : "Cette victoire va rester à vie dans ma mémoire"



Pas grâce à l’ampleur du score, puisqu’ils l’avaient déjà emporté 5-0 dans l’antre de leurs rivaux en novembre 2017, mais car ce 45e succès toutes compétitions confondues contre Saint-Etienne, pour un total de 33 nuls et 44 défaites, leur permet de prendre l’avantage pour la première fois depuis 1956 dans l’histoire des affrontements entre les deux clubs. Ce qui n’est pas anodin pour les Lyonnais, comme l’a ensuite confié Maxence Caqueret.



"Cette victoire va rester à vie dans ma mémoire", a ainsi avoué sur OL.fr le jeune milieu de terrain (20 ans), véritable enfant du club. Au-delà de cet aspect historique, les hommes de Rudi Garcia ont aussi réalisé une excellente opération. Car ce succès leur permet de rester au contact du duo de tête. Ils possèdent en effet toujours deux points de retard sur le PSG et Lille, respectivement vainqueurs de Montpellier (4-0) et à Rennes (0-1), lors de cette 21e journée, et quatre points d’avance sur Monaco, tombeur la veille de l’OM (2-1).

Garcia : "Les supporters nous ont boostés" :