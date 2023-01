Le Stade de Reims tient en échec le LOSC

Ce lundi en fin d'après-midi, le LOSC recevait le Stade de Reims au Stade Pierre Mauroy pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Malgré une bonne performance, les Lillois ont été tenus en échec par de valeureux rémois. En première période, les Lillois se sont montrés libérés mais ont laissé un peu trop d'espaces dans leur dos sur les côtés. Cependant, les Dogues ont réussi à tenir leur cage inviolée dans ce premier acte. Si l'attaquant norvégien du Stade de Reims Noah Holm a buté sur un excellent Lucas Chevalier, Junya Ito aurait pu lui mettre plus en difficulté le portier lillois. Ce sont bien les Lillois qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu après avoir eu un peu de réussite. Le Canadien Jonathan David a profité d'une frappe repoussée de Jonathan Bamba pour pousser le ballon au fond des filets. Les Lillois menaient à la pause.

Les Dogues sont revenus pied au plancher dans la deuxième mi-temps grâce notamment à un Jonathan Bamba très actif. En revanche, les nombreuses situations lilloises ne se sont pas conclues par un tir et ont été repoussées par la défense rémoise. Les joueurs de Will Still ont fait le dos rond et ont attendu leur heure. Elle est arrivée à la 79ème minute lorsque De Smet a percuté sur le côté gauche et a centré en retrait. Son coéquipier Jens Cajuste a ensuite frappé et placé magnifiquement le ballon afin d'égaliser. La solidité rémoise a ensuite été suffisante pour tenir. Au classement, les Dogues se placent à la septième place de la Ligue 1 accusant un retard de trois points sur l'OM, troisième. Les Rémois sont eux 11èmes et s'éloignent encore un peu plus de la zone rouge.