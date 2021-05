Le PSG, un chasseur qui doit réapprendre à chasser

Jusqu'à la dernière journée de la saison 2020-2021, le PSG aura endossé un rôle qu'il avait pris l'habitude d'abandonner : celui de chasseur. Pour la première fois depuis 2011-2012, le titre va se jouer lors de la dernière journée de Ligue 1. Et comme il y a neuf ans, le club de la capitale va tenter de refaire son retard dans les 90 dernières minutes du championnat. Pour sa première saison sous pavillon qatari, Paris avait dû céder devant Montpellier.

Les Héraultais avaient surpris tout le monde en prenant la tête de la Ligue 1 à dix journées de la fin de la saison. Les coéquipiers d'Olivier Giroud étaient parvenus à la conserver jusqu'au bout, malgré un PSG conquérant qui aura fini la saison avec quatre victoires consécutives. La dernière d'entre-elle, à Lorient (1-2) avait été inutile. Alors qu'un succès chez les Merlus aurait été synonyme de titre en cas de défaite des hommes de René Girard dans le même temps, ces derniers ont rempli leur part du contrat en ramenant les trois points d'un déplacement à Auxerre (1-2).

Un titre qui se jouera entre Brest et Angers



Cette fois, c'est entre Brest et Angers que le titre va se jouer. Pour conserver leur couronne, les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent gagner en Bretagne et espérer que le LOSC n'en fasse pas de même en Anjou. Ou alors qu'un match nul suffise grâce à une défaite lilloise chez les Scoïstes et un résultat qui ne permet pas à Monaco de refaire son retard sur le duo de tête. Avec un seul point de retard sur le leader après 37 journées, Paris est dans une situation moins critique qu'en 2012.

Même en se déplaçant sur la pelouse d'une équipe qui se bat encore pour son maintien, les hommes de Mauricio Pochettino semblent en mesure de remplir leur part du contrat. La pression qu'ils vont devoir supporter au stade Francis Le Blé, ils en ont l'habitude. C'est plutôt au stade Raymond-Kopa qu'il faudra guetter un éventuel faux-pas lillois qui pourrait faire évoluer la hiérarchie. Sur la pelouse d'Angevins qui n'ont plus rien à jouer si ce n'est offrir un résultat positif à Stéphane Moulin pour sa dernière à la tête du SCO, les Dogues vont devoir réussir ce qu'ils n'ont pas réussi à faire la semaine passée : gagner. Pour y parvenir, les hommes de Christophe Galtier vont avoir besoin de trouver des solutions face à un bloc bas, un schéma qui ne leur a pas toujours réussi. Si le PSG n'a pas l'habitude du costume de chasseur, il peut profiter d'une proie qui n'a pas été chassée depuis plus de dix ans pour parvenir à ses fins.