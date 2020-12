Le PSG sans Paredes et Florenzi, Mbappé incertain

Le PSG culmine à dix absents avant de défier le RC Strasbourg en Ligue 1 mercredi soir. Et pas des moindres. En effet, pour cette rencontre comptant pour la 17e journée du Championnat, Paris devra faire sans Leandro Paredes, touché à la hanche droite, alors que Presnel Kimpembe (ischio-jambiers, trois semaines d'absence), Alessandro Florenzi (entorse de la cheville gauche) et Layvin Kurzawa (ischio-jambiers, entre deux et trois semaines) s'étaient blessés face au LOSC.

Le PSG donne des nouvelles de Mbappé

Le champion de France se fend ainsi d'un communiqué médical où l'on apprend que Kylian Mbappé, entré en jeu dimanche soir, est incertain pour la rencontre de mercredi, qui constitue la dernière de 2020 pour Paris. Pour le natif de Bondy, le staff médical parisien précise qu'un "point sera fait après l'entraînement d'aujourd'hui", pour un joueur "en délicatesse avec les adducteurs gauches". Danilo Pereira (ischios), Mauro Icardi (adducteurs), Neymar (cheville), Abdou Diallo (ischios) et Juan Bernat (genou) étaient déjà sur le flanc avant le choc lillois.