Le PSG sans Hakimi face à Nice

Samedi, le PSG se mesure à l’OGC Nice dans un duel du haut de classement de la Ligue 1. Une rencontre que l’équipe francilienne n’abordera pas avec un effectif au complet. Achraf Hakimi manquera notamment à l’appel.

Hakimi sera bien présent contre le Real

Le latéral marocain n’est pas au mieux sur le plan physique et il a été mis au repos jusqu’à dimanche si l’on en croit le point médical publié par le club ce vendredi. « « Achraf Hakimi est resté avec le département médical et performance cette semaine et devrait reprendre l’entraînement avec l’équipe dimanche », indiquait la note. La participation de l’ancien intériste au choc contre le Real en Ligue des Champions n’est donc pas remise en cause.

Hakimi ne sera pas le seul Parisien à manquer la rencontre face aux Aiglons. C’est aussi le cas de Sergio Ramos, dont l’indisponibilité s’étire. L’Espagnol a pourtant « repris la course et fait des exercices individuels sur le terrain depuis 48h ». Par ailleurs, Ander Herrera et Layvin Kurzawa sont aussi forfaits. Le premier souffre d’une « infection oculaire », tandis que le second se plaint d’une lombalgie.

Par ailleurs, Kylian Mbappé est aussi out, mais c’est à cause d’une suspension le concernant. Marco Verratti, pour sa part, est bien opérationnel. La Ligue lui a infligé un match de suspension, mais celui-ci n’est applicable qu’à partir de la semaine prochaine. Enfin, notons, le retour de Leandro Paredes. L’Argentin ne souffre plus des adducteurs.